Efeler 09 FK oğula emanet

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak ilk sezonunda 3. Lig'e yükselen Aydın temsilcisi Efeler 09 Futbol Kulübü'nde olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Çeştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede, Efeler Belediye ve Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Atay, profesyonel ligde görev yapamayacağı için bayrağı oğlu avukat Eymen Atay'a devretti. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet raporları ve gelir gider tablosunun açıklanmasının sonrasında yeni yönetim kurulu seçildi. Tek listeyle gerçekleştirilen oylamada yeni kulüp başkanı Av. Eymen Atay oldu. Atay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mustafa Erhan Köse, Kutluhan Alper, Efecan Sadegönül, Uğur İşitman, Atilla Deniz Polat ve Yasin Akın'dan oluştu. Atay, "BAL'a fazla olduğumuzu gösterdik ve Efeler'e profesyonel bir futbol kulübü kazandırdık. Bu sezon da yeni yönetimimizle birlikte Efeler'in daha üst liglerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Efeler'i hak ettiği yere taşıyacağız. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. ■ RAMAZAN AYDEMİR

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