Heyecanla coşkuyla geliyoruz

MANİSA FK'nın yeni teknik direktörü Levent Eriş, Yeni Asır Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce 4 farklı dönemde Manisa'da görev alan, Manisaspor'u 2001-2002 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e 2005 ve 2009 yıllarında iki kez Süper Lig'e taşıyan Eriş, 2015-2016'da çalıştırdığı Manisa FK'ya dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 59 yaşındaki teknik adam "Daha önce Manisa'da tarih yazdık. Cengiz Başkan çağırınca 'Hayır' deme şansım yok" derken bu sezon yine Süper Lig'i hedefleyen kulüpte başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. "Beyaz bir sayfa açmak istiyoruz" diye konuşan Eriş, camiaya umut dağıttı.

'BEN' DEĞİL 'BİZ' DİYECEĞİZ

"HEYECANLA, coşkuyla bir sistem takımı yaratmak istiyoruz" diyen Eriş, şöyle devam etti: "Tribünleri de heyecanlandıran, coşku veren bir takım oluşturup oynadığımız futbolla Manisa'nın lehine bitecek bir sezon için çalışmalara başladık. En üst seviyedeki heyecanla ligime döndüm. Çok mutlu bir ekiple çalışacağız. Allahın izniyle başarıya koşacağız. Cengiz Ergün Başkanım dışında başkanımız Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve futbol direktörümüz Levent Devrim ile birlikte 'Ben' değil 'Biz' diyeceğimiz bu ortamda her şeyi paylaşacağız."



KAPPEL'İ KİM İSTEMEZ

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Altay ile sözleşmesi sona eren ve Manisa FK'nın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Leandro Kappel ile ilgili girişimleri doğrulayan teknik direktör Levent Eriş, "Kappel'i kim istemez. 'İstemem' diyen futbolu bilmiyor demektir" şeklinde yorumda bulundu. Levent Eriş, dış transferden önce iç transfere ağırlık vermeleri gerektiğinin de altını çizerek "Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. İçte sözleşmeleri sona eren futbolcularla temas kurup bir sonuç aldıktan sonra dış transfere yöneleceğiz" şeklinde konuştu.

5 ASİST, 6 GOL

ALTAY forması ile geçen sezon 38 lig, 2 de kupa maçına çıkan Leandro Kappel, bu süreçte 5 kez rakip fileleri sarsarken, 6 kez de gol pası vermişti. Ligde 32 kez 11'de sahaya çıkan oyuncu 2909 dakika sahada kaldı. Son 4 sezondur Altay forması giyen Hollandalı oyuncu daha öncesinde de bir başka Ege ekibi Denizlispor'da görev almıştı.