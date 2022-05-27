İzmir’in sorunu idari

Futbolumuzun renkli siması teknik direktör Yılmaz Vural Süper Lig'den düşen Göztepe ve Altay'ın yaptığı hataları Yeni Asır'a yorumladı. 69 yaşındaki teknik adam iki kulübün birlikte küme düşmesini yönetimsel hatalara bağladı ve 'Sorun tamamen idari' tespitini yaptı.

Vural, "Kulüp yönetimlerinin kendi hoca ve oyuncu seçimlerine bakıyorsunuz. Çok fazla antrenör değişikliği var. Altay'ın sıkıntılarını oyuncuların kendinden duyduk. Hiçbir şey gizli kalmıyor sonuçta. Yöneten arkadaşlarımız, 'Biz ne yaptık, bu hale düşürdük?' diye sormalı kendine. Yönetim sıkıntısından kaynaklandığını görecekler. Bundan sonra yöneticilerin hataları tekrar etmemeleri gerekiyor" dedi.

ÖNEMLİ HATALAR YAPTILAR

"İki takım da düşmek istiyoruz dercesine önemli hatalar yaptı" diyen Vural, "Başkanlar artık öyle bir noktaya geldiler ki yardımcı antrenör oldu hepsi. Yönetmek idari anlamda olur, tekniğe müdahale edemezsiniz. Sonra işte 'Sizin yaptığınız takımlardan bu kadar olur' mantığı çıkar. Güvendiğin bir teknik direktör seçeceksin, transferi de ona bırakacaksın" dedi. Vural şöyle devam etti: "Göztepe burada bilançosunu ayarlayan bir takım. Şanslı yukarı çıkmakta. Altay ise büyük sorun yaşıyor. İşin içinden zor çıkar. Taraftar arkadaşların talip olması çocuk oyuncağı değil. Keşke kayyuma kalsaydı. Ben bunun örneğini Bursa'da yaşadım. Bir taraftar grubu başkanlığa geldi. 6 ay para almadan çalıştık. Taşıma suyla değirmen dönmez."

ALTAY'A GÜÇLÜ BİR GRUP GELMELİ

ALTAY için umut verici konuşmayan tecrübeli teknik adam, "Altay büyük sorun yaşıyor. Kongre yapıyor, başkan bulamıyor. Ekonomisi güçlü bir grubun gelip yönetimi devralması gerekli. Bir takımın en az 6 hafta kala sezonu açması lazım. Haziran'ın son haftasına girildiğinde kadrosunu hazırlayıp 25 kişiyle kampa gitmesi lazım" şeklinde konuştu.

ÜMRANİYE ÖRNEĞİ

Kadrolar ve yönetim kötü olduğunda taraftar desteği ve sayısının pek önemi olmadığını belirten Vural, "Süper Lig'de oynayacak tesisi olmamasına ve 300-400 taraftara oynamasına rağmen Ümraniye lige çıkıyor. Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli ciddi taraftar potansiyelleri olmasına rağmen çok sıkıntılar çekiyorlar. Eyüp, Ümraniye, Başakşehir 250 kişi değil ama bu iş sahada oynanıyor" dedi.

TOMAS TERCİHİ SIKINTILIYDI

GÖZTEPE'NİN Stjepan Tomas tercihini de eleştiren Vural, "Tomas benim çok yakından tanıdığım gencecik bir kardeşimiz. Tomas'ın yerine krizden çıkarabilecek bir teknik adam takımın başına geçmeliydi. Yoksa başarılı olma şansınız daha zayıf olur. Göztepe için 120 milyon Euro'lar istenirken 40 milyon Euro'lara kadar düştüler. Çok yazık bu kadar emek verdik. Bu takımı lige çıkarana kadar çektiklerimi bir ben bilirim bir Allah" yorumunda bulundu.

MUSTAFA DENİZLİ İLE DEVAM EDİLMELİYDİ

ALTAY'IN efsane ismi Mustafa Denizli ile sezonu tamamlaması gerektiğini ifade eden Vural, "Ben olsam Mustafa Denizli ile bu sezonu bitirirdim. Büyük Mustafa, kulübün efsanesi. Hem kendi prestiji söz konusu. Bırakın Mustafa hocamızı, koca Mustafa Denizli bu, takım düşmesin diye elinden geleni yapar. G.Saray da Fatih Terim ile sezonu tamamlamalıydı. Bu idarecinin korkaklığından kaynaklanıyor. Bu krizleri aşacak kaç tane adam var ki Türkiye'de" dedi.

GÖZTEPE'Yİ SAMPİYON YAPMISTI

ÜNLÜ teknik direktör Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunun bitimine 9 hafta kala Göztepe'nin başına geçerken, İzmir ekibini Play-Off'a taşımış ve finalde de Eskişehirspor'u penaltılarla eleyerek 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

BURAK HAKERLER