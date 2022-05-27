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Haberler Spor Kerem gitti gibi

Kerem gitti gibi

Fransız basını Kerem’in Lyon ile yıllık 1.5 milyon Euro’ya anlaştığını yazdı. Galatasaray ile O.Lyon arasındaki bonservis pazarlığı ise devam ediyor

27.5.2022

Kerem gitti gibi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Sarı-kırmızılılar tarihin en kötü performanslarından birine imza atsa da etkili oyunuyla Avrupa ekiplerini peşinden koşturan ve uzun süredir yakın takipte bulunan genç futbolcunun transferinde anlaşma sağladı. Fransız basını, 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımını duyurdu. Haber, Kerem Aktürkoğlu'nun Fransa Ligue 1 ekibi Olympic Lyon ile prensipte anlaştığını iddia etti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
İmzaların resmen atılması halinde 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımında yıllık 1.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar ise devam ediyor. Galatasaray'ın Kerem'in bonservisi için 15-20 milyon Euro arası bir beklentisi bulunurken, Lyon ilk teklifini 7 milyon Euro olarak yapmış, ardından bu teklifini 12 milyon Euro'ya çıkarmıştı. Sol kanatta forma giyen Kerem, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Kerem, Türkiye A Milli Takımı'nda 10 maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 gol attı.

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