Ozan Tufan Trabzon’a

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor dış transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezondaki hedefi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak, Süper Lig ve kupada şampiyonluk yaşamak olan bordo- mavililerin, F.Bahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'a kanca attığı iddia edildi. Karadeniz ekibi, Ozan Tufan'ın menajerine, "Eğer bonservisini bedelsiz alırsan, Abdullah hoca seninle çalışmak istiyor" mesajını gönderdi.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEKLER

Bordo-mavili Karadeniz ekibi 27 yaşındaki yıldız futbolcu için Fenerbahçe ile de bir görüşme yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtilen Ozan Tufan'ın da Trabzonspor tarafından gelecek bir teklife sıcak baktığı ifade edildi. Ozan'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro'yu bulurken İstanbul ekibinde kadro dışı kalan başarılı orta saha oyuncusunun yeni sezonda geleceği merakla bekleniyor.