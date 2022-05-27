TFF’de Yardımcı sesleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nda ilki 16 Haziran'da, çoğunluk sağlanamazsa 17 Haziran'da Ankara'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda adaylar şekillenmeye başladı. Nihat Özdemir'in istifasının ardından federasyon başkanlığını vekaleten sürdüren Servet Yardımcı'nın adaylığını açıklaması bekleniyor. Kulüplerin çoğunluğunun desteğini aldığı iddia edilen Yardımcı'nın ilk açıklamayı yapması bekleniyor. Kulislerde eski Gaziantep FK başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de aday olabileceği konuşuluyor. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında adı geçen Mehmet Büyükekşi ve Servet Yardımcı'nın adaylıklarının değerlendirildiği ve ağırlıklı desteği Yardımcı'nın aldığı iddia edildi. Genel kurulda göreve gelecek başkan 1 yıl koltukta oturacak. Haziran 2023'teyse olağan seçim yapılacak.

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