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Haberler Spor Trabzon’da trafik yoğun

Trabzon’da trafik yoğun

Yönetim Djaniny’yi Suudi Arabistan’a satıp, eski yıldızı Sörloth’u almak istiyor

28.5.2022

Trabzon’da trafik yoğun
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transferde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözdesi Djaniny'nin satışı gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin yıldızına Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu öğrenilirken 6 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise bu rakımı en az 8 milyon Euro'ya çıkartarak Sörloth ile taraftarlarına bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Bonservisi Leipzig'de bulunan eski yıldızını takıma kazandırmanın hesabını yapan Ağaoğlu, Cornelius ve Sörloth ikilisinin takımın hücum gücüne önemli bir katkı koyabileceğine inanıyor. Geçen sezonu Sociedad'da geçiren Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.
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