Bergama geliyor

GEÇTİĞİMİZ sezon TVF Kadınlar 2. Ligi'nde grubunu şampiyon olarak bitiren ama finallerde elenen Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezona 1. Lig hedefiyle hazırlanıyor.

KADRO ŞEKİLLENDİ

TAKIMIN başına geçtiğimiz sezon Fethiye Bahçeşehir Koleji'nde görev alan, aynı zamanda U-19 Kız Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Alper Kemal Kaygusuz'u, yardımcılıklarına da Kamilcan Karahan, Tarık Girgin ve Berkay Üstün'ü Girgetiren Bergama'nın Sultanları rotasını çizdi. Bergama Belediyesi Gençlik SK, transferde pasör Gülen Göl, Meltem Coşkun ve Beril Ece Emre, libero Neslihan Çengeltepe ve Didem Turan, pasör çaprazı Burcu Bircan Evin ve Meltem Kuydere, orta oyuncu Ayşe Nur Tekeli, Buse Gül ve Ayşe Zilayas, köşe oyuncuları Gizem Nur Saka, Cansu İsmailoğlu, Şafak Karvan, Selin Azra Çimen, Bilge Çayıroğlu ve Petek Gülbinat ile anlaştı. İmza töreninde Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, başkan yardımcısı Cüneyt Umutlu, kulüp başkanı Muhammet Şahin, sponsor firmalar olan AteşÇelik, Canoğlu Matbaacılık ve Özgür Eğitim Kurumları yöneticileri katıldı. Koştu, sporculara başarılarını iletti, yeni sezon için 1. Lig sözü aldı. ■ SERVET SARUN