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Haberler Spor KSK’de Burak dönecek

KSK’de Burak dönecek

Bir yıl içinde 2 kez çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan genç futbolcu, 11 Temmuz’daki hazırlık kampına dahil olacak

29.5.2022

KSK’de Burak dönecek

TFF Üçüncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da uzun süreli sakatlığı atlatan sol beki Burak Karapınar, 11 Temmuz'da başlayacak hazırlık döneminde takıma katılacak. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişip 1 yıl içinde 2 kez çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan 22 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşti. Tedavi sürecinin ardından ligin son haftalarında antrenmanlara başlayan Burak, yaz döneminde yeni transfer gibi sahalara dönecek. Daha önce 2 Aralık 2020'deki Batman Petrolspor maçında çapraz bağları kopup ameliyat olan Burak, 9 ay sonra sahalara dönmüştü.

GEÇEN SEZON 15 MAÇTA OYNAMIŞTI
Geçen sezon ilk yarıda 12'si ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giyip 1 gol atan genç futbolcu Burak Karapınar, 4 Aralık'ta Fethiyespor'la deplasmanda ağır zeminde oynanan maçta çapraz bağlarından yine sakatlandı. Sezonu kapatıp tekrar ameliyat olan futbolcu sakatlığın etkilerini üzerinden attı.

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