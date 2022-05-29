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Menemen’den hamle

İzmir ekibi, Akhisarsporlu Cihat’ın ardından Bergama Belediye’de sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek Burak Özbakır’ı da gündemine aldı

29.5.2022

Menemen’den hamle

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Menemenspor'da transfer çalışmaları başladı. İzmir temsilcisinin Akhisarspor'da forma giyen Cihat Çelik'in ardından 3. Lig ekibi Bergama Belediyespor'da forma giyen Burak Özbakır'la da ilgilendiği öğrenildi. İyi bir kadro kurarak 2. Lig'de geçireceği bir sezonun ardından tekrar 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Bergama temsilcisinde sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 28 yaşındaki sağ kanat Burak ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkan Burak Özbakır, 10 gol atma başarısı gösterirken, 3 golün de pasını vererek performansıyla dikkatleri çekmişti.

GELMEYE SICAK BAKIYOR
ARAKLI, Yomra, Kocaeli, Nazilli Bld, Fethiye ve Karakoçan formalarını giyen Burak'ın da Menemen'e gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. ■ BERKE ÖZBAY

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