Cimnastikte madalya avı

Manisalı 9 milli cimnastik takımının sporcusu, 8-18 Haziran'da Portekiz'de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz milli sporcularla yemek programında bir araya gelerek dünya şampiyonasında başarılar diledi. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 2017 Avrupa 2.'si ve 2021 Dünya 4.'sü Okay Arsan, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 4.'sü Şimal Seyman, Avrupa Şampiyonası 4.'sü Göktürk Balcı, 2020 Online Dünya Şampiyonu ve 2022 Bükreş Cup Şampiyonları Selin Özermiş, Yudum Atan ile 2022 Bükreş Cup Şampiyonları; Sahra Saylan, Arın Pekömür ve Eylül Naz Aygör ile bir arada olmaktan gurur duyduğu söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Spor Şehri Manisa' unvanını sonuna kadar hak ediyoruz. Sporcularımızın ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya bir kez daha dinleteceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

BAKAN TELEFONLA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da programa telefon ile katılarak farklı branşlarda milli sporculara Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandırdıklarını söyleyerek milli cimnastikçilere Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi. Milli Sporcular da şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek İstiklal Marşını Portekiz'de okutmak için çalıştıklarını ifade etti.



■ CÜNEYT HASÇELİK