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Haberler Spor Denizli beklemede

Denizli beklemede

30.5.2022

Denizli beklemede

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında sıkıntılı bir sezon geçirenYukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, transferde beklemeye geçti. Takımın genel menajeri Evren Yenice, Antony German, Rihards Lomazs, Devonte Upson'ın sözleşmelerinin Haziran'da sona ereceğini, Mathew Hollowell ve Michael Sestina'nın mukavelelerinin devam ettiğini açıkladı. Yeni sezonda kendisine de görev verilip verilmeyeceğinin netleşmediğini vurgulayan Yenice, belirsizliğin sürdüğünü. bu nedenle yeni sezon transfer çalışmalarına geçilemediğini söyledi.

'BİZİM LİGİMİZ ÇOK ZOR'
Kulübün şirketleşmeye gitme planlarının olduğunu söyleyen, ING Basketbol Süper Ligi'nin çok zor bir lig olduğuna dikkat çeken Yenice, "Avrupa'nın en iyi iki Ligi'nden biri Türkiye. Biz de ilk sezonu yaşadık. Lig dinamiklerini öğrenip, organizasyonumuzu oturtana kadar inişli çıkışlı bir grafik yaşadık. İlk sezon ligde kalmaktı hedefimiz ve bunda başarılı olduk. Bunları yaparken planlanan bütçeyi aşmadık. Mali açıdan da hedefi tutturduk. Sonuç olarak mutlu ve huzurluyuz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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