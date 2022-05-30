Fethiyespor’da tek aday Bakırcı

2. Lig'e yükselen Fethiyespor'da, başkan Esat Bakırcı'nın genel kurulda tek aday olduğu açıklandı. Kongrede ilk toplantı çoğunluk salanamadığı için ertelendi. Lacivert-beyazlıların, ikinci toplantısı çoğunluk şartı aranmaksızın 4 Haziran 2022 Cumartesi günü Şefika Pekin Kız Meslek Lisesi Kapalı Konferans Salonu'nda saat 17.00'de gerçekleşecek. Kulüpten yapılan yazılı bildiride, "Tüzüğümüzün 6. maddesinin g - bendi gereğince ve 12-13 Mayıs tarihli ilanda belirtildiği üzere adaylık başvuruları için süre doldu. Mevcut başkanımız Esat Bakırcı dışında kulübümüze teslim edilen adaylık başvurusu ve listesi olmamıştır" ifadelerine yer verildi. Başkan Bakırcı'nın, güçlü bir yönetim listesi ile yola çıktığı belirtildi.



İLÇEDE KUTLAMA ZAMANI

3. Lig 3. Grup'taki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla mağlup ederek 3 yıl sonra 2. Lig'e dönen Fethiyespor, ilçede şampiyonluk turu atıyor. Şampiyon takım üstü açık otobüsle ilçede tur atacak, lacivert-beyazlı taraftarlarla buluşacak. Statta sona erecek kutmalar sabaha kadar sürecek. Muğla temsilcisi şehitlerimiz nedeniyle turu bugüne ertelemişti.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

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