Horoz’dan imece

Spor Toto 1. Lig'de küme kalmasına rağmen maddi darboğaz nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Altaş Denizlispor'da, kulüp başkanı Mehmet Uz'un görevine devam edeceği öğrenildi. İstanbul'da sponsorluk ve maddi destek turlarına devam eden başkan Uz ve kurmayları, imece usulü topladıkları bir miktar parayla futbolcuların alacaklarını ödemeye başladı. Denizlispor yönetiminin ilk hedefi, fire vermeden başarılı takımın futbolcularını elde tutmak ve 25 Haziran'da başlayacak olan kampa göndermek. Denizlispor'da yönetim kurulu sayısını 10 veya 11'e düşürüleceği gelen bilgiler arasında. Şirketleşmenin ise büyük olasılıkla devre arası olması bekleniyor.



GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ

Başkan Mehmet Uz, İstanbul'da olduğu için perşembe günü teknik direktör Mesut Bakkal ile yapılması planlanan görüşme gerçekleşmedi. Bakkal, Ankara'ya ailesinin yanına döndü. Uz ile görüşmesinin gerçekleşmediğini belirten Bakkal, görüşme için haber beklediğini söyledi. Yeşilsiyahlı yönetimden bir kişinin geçen sezon 1. Lig'de çalışan bir teknik direktörle yemek yemesi 'Bakkal ile yollar ayrılıyor mu?' iddialarını gündeme getirdi. Yönetici ile yemek yiyen hocanın, 'Mesut Bakkal ile resmi ayrılık olmadan, size net bir cevap vermem etik olmaz' dediği iddia edildi. Yöneticinin, Başkan Uz'un bilgisi doğrultusunda teknik adamla yemek yediği öne sürüldü.



■ SEBAHATTİN ALP

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