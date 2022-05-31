Ekmekçioğlu’nun yeni hedefi Bergama

TFF 3. Lig ekibi Bergama Belediye'ye sürpriz talip çıktı. Kırmızı-lacivertli ekip, bugün yapacağı genel kurul ile şirketleşme kararı almaya hazırlanırken iş insanı ve eski Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu kulübe talip oldu. Altay başkanlığından kısa bir süre önce istifa eden Ekmekçioğlu'nun, Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu ile satın alma konusunda görüşmeler yaptığı ve önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

BORCU DA ÖDEYECEK

Koştu'nun kulübü satın alma girişiminde bulunan Ekmekçioğlu'na kulübün ismi, renklerinin değişmemesi ve maçları Bergama'da oynamaya devam etmesi şartlarını koştuğu öğrenildi. Ekmekçioğlu'nun kulübün resmi olmayan 8 ila 10 milyon lira arasındaki borcunu da ödeyeceği gelen bilgiler arasında.

GENEL KURUL BUGÜN

BERGAMA Belediyespor'da genel kurul bugün Bergama Kültür Merkezi Salonu'nda 15.00'te yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı 7 Haziran'da gerçekleşecek. Kongrede mevcut başkan Bilir Altay'ın aday olmayacağı gelen bilgiler arasında. Bergama Belediyespor olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alacak. Şirketleşme ile ilgili yapılan açıklamada, "Derneğimizin futbol şubesinin tüm aktif ve pasifleriyle beraber kurulacak anonim şirkete bedelsiz olarak devri, derneğimizin 2 yıl süreyle sorumluğunun devam etmesi ve yeni kurulacak anonim şirketi ile devir sözleşmesi yapılmasının görüşülmesi bu hususta devir sözleşmesi imzalanması için yönetim kurulumuza yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ALTAY'I SÜPER LİG'E ÇIKARDI

33 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu, İzmir ekibi Altay'da başkanlığı döneminde çok önemli işlere imza attı. Ekmekçioğlu, 5 yıl önce 3. Lig'de amatör kümenin kıyısından devraldığı siyah-beyazlı ekibi bu süreçte 3 kez şampiyonluğa taşıyarak Süper Lig'e kadar çıkardı. Kısa sürede Altay ile çok önemli bir mesafe kat eden genç yönetici için geçtiğimiz sezon işler iyi gitmedi ve sezon bitmeden istifa eden Ekmekçioğlu'nun başında olduğu Altay 1. Lig'e düştü.

■ SERVET SARUN