Fethiye havalarda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu penaltılarla 5-4 yenerek şampiyon olan Fethiyespor'un 22 yaşındaki stoperi Onur Öztonga, zaferi gökyüzünde kutladı. Tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Muhammed Koyun ile Babadağ Teleferik ile Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkan Onur, kupa coşkusunu yaşadı.

Ölüdeniz semalarında zaferi kutlayan genç oyuncu, sık sık "Şampiyon Fethiyespor" tezahüratları attı. Esenler Erokspor'dan sezon başında şampiyonluk hedefiyle Fethiyespor'a geldiğini belirten Onur Öztonga, "Hedef belirlemiştik. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar kenetlendik. Birliktelik başarıyı getirdi. Bu yıl şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Başkanımız Esat Bakırcı, hocamız Selahaddin Dinçel ve biz futbolcular bir hedef koymuştuk ve bu hedefe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Emeklerimiz boşa gitmedi" dedi. ■ ERDOĞAN CANKUŞ