Sultanlar İtalya virajında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında bugün saat 18.30'da İtalya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda milli sporcular Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor. 2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde: 3 Haziran Cuma: 19.00 Türkiye-Çin, 4 Haziran Cumartesi: 19.00 Türkiye-Bulgaristan, 5 Haziran Pazar: 19.00 Türkiye-Belçika.