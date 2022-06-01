Fethiye’de kutlamalar tüm hızıyla sürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Ankara'daki Play-Off finalinde geçen hafta İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla mağlup ederek 3 yıl sonra 2. Lig'e dönen Fethiyespor, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Lacivert-beyazlı takımın üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atmasıyla başlayıp Beşkaza Meydanı'nda süren kutlamalar büyük coşkuya sahne oldu. Kutlama töreninde konuşan kulüp başkanı Esat Bakırcı, önümüzdeki sezon hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirtirken, "Şampiyonluğun en büyük mimarı siz taraftarlarımızsınız. Fethiye için, Fethiyespor için yapılacak daha çok şey var. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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