Karşıyaka’da değişim var

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'ta Anadolu Efes'e 2-1 elenerek sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadroda köklü değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu sezon özellikle Avrupa'da şampiyonluk hedefi erken son bulan Karşıyaka, transferde yabancı oyuncularını değiştirmeyi planlıyor. Bu sezon ilk kez takımda forma giyen yabancılar Tyus, Colson, Roll ve sakatlanıp sezonu kapatan Blackmon'la yollarını ayıracak KSK'de 3 yıldır kadronun en önemli isimleri olan M'Baye ve Taylor da yol ayrımında. Fransız uzun forvet M'Baye'nin Euroleague ekiplerinden Monaco'yla anlaşmaya yakın olduğu öğrenilirken, ABD'li Taylor'la da yeniden anlaşılması beklenmiyor.

GİDEN GİDENE

Verim alınamayan Semih Erden ve Galatasaray'la söz kesen Yunus, kesin olarak takımdan ayrılacak. Sezon içindeki sakatlık problemleri ve lig ile Avrupa'da yaşadığı düşüşlerle beklentinin altında kalan Karşıyaka yola kadrosunu yenileyerek çıkmayı düşünüyor.

SARICA İLE YOLA DEVAM

PINAR KSK, daha önce tarihi başarılar yaşatıp 3 yıl önce yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca'yla da yola devam konusunda prensipte anlaştı. Karşıyaka ile özdeşleşen Ufuk Sarıca ile yönetimin önümüzdeki hafta içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. İzmir'de mutlu olan tecrübeli antrenörün, yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi.