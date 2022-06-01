Manisa Futbol’un iki yıldızına teklif

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon planlamalarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nün iki yıldız ismi Marvin Gakpa ve Loick Landre'ye Fransa ve İnglitere'den teklif var. Siyah-beyazlı ekipte defansın bel kemiği 30 yaşındaki Landre'ye, Fransa'dan Lens ve Nimes, İngiltere'den Norwich City ile West Bromwich talip olurken, 29 yaşındaki hücum oyuncusu Gakpa'ya da Fransa'dan Metz ile Ajaccio, İngiltere'den Sheffield United ile Blackburn Rovers teklif yaptı. Siyahbeyazlı yönetimin, iki oyuncuyu da bırakmak istemediği öğrenildi. Landre, geride kalan sezonda 29 lig maçında banko oynadı, 2 gol kaydetti. Gakpa ise, ligdeki 30 karşılaşmanın 25'inde ilk 11'de görev alırken, 9 gol atmayı başardı, 4 de asist yaparak dikkat çekti. ■ ÜMİT YÖNEY

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