Balıkesir’de ’Ömer’ dönemi

Spor Toto 1. Ligi'nde istediği sonuçları alamayarak 2. Lige düşen Balıkesirspor'un olağan genel kurulu gerçekleşti. İki listenin yarıştığı genel kurulda Bal- Kes'in yeni başkanı Nedim Ömer oldu. Karesi AVM Toplantı Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen Balıkesirspor'un genel kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Maraşı'nın okunmasıyla başladı. Önümüzdeki dönem bilançonun oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda 394 üye oy kullandı. Mevcut Başkan Özgür Yılmaz ve Nedim Ömer'in listelerinin yarıştığı genel kurulda yapılan seçim sonrasında kırmızı listeyle aday olan Nedim Ömer, bin 510 delegeden 396'sının oy kullandığı seçimlerde 207 oy alarak başkanlığa seçildi. Seçimlerde 1 oy geçersiz sayılırken 2 oy zarfı da boş çıktı, mevcut başkan Özgür Yılmaz 186 oyda kaldı.

YILMAZ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Genel kurulda Özgür Yılmaz ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Seçimin galibi Özgür Yılmaz'ın yönetiminde yer alan Nedim Ömer oldu. Kongrede adaylık konuşmasında yapacaklarını anlatan yeni başkan Nedim Ömer, Balıkesirspor'un içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için çalışacaklarını ve 2. Lig'den tekrar Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Seçime mevcut başkan olarak giren Özgür Yılmaz başkanlığı süresince kendisine destek olan herkese teşekkür ederek seçimde sözü delegelere bıraktı. ■ SERVET SARUN