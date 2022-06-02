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Haberler Spor İsabeyli Şırlan’da kriz

İsabeyli Şırlan’da kriz

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Aydın temsilcisinde işler yolunda gitmiyor. Mavi-beyazlı ekipte, ekonomik sorun büyüyor

2.6.2022

İsabeyli Şırlan’da kriz

AYDIN Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen İsabeyli Şırlanspor'da işler yolunda gitmiyor. Nazilli'nin tarihinde BAL'da mücadele edecek ilk kulüp olan mavi-beyazlılarda yönetim, ekonomik sorunlar nedeniyle görevi bırakmanın eşiğine geldi.

SPONSOR BULAMIYORLAR
LİGDE kalıcı olmak için en az 3.5 milyon TL civarında bütçeye sahip olması öngörülen İsabeyli Şırlanspor'da yönetim çıkmaza girdi. Sponsor bulmakta zorlanan Nazilli temsilcisinde yönetim, kara kara düşünüyor. İsabeyli Şırlanspor'da gözler önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Mavi-beyazlılarda, işleri nedeniyle yurt dışında bulunan başkan Taner Sayın'ın dönmesini bekliyor. Yönetim kurulunun yapacağı toplantının ardından Şırlanspor'un geleceği şekillenecek. Mavi-beyazlı kulüp, gerekli maddi kaynağı bulamazsa yeni sezonda BAL'a katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. ■ RAMAZAN AYDEMİR

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