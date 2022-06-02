Manisa Futbol’da Özgür Çek yolcu

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon yapılanmasına futbol direktörü Levent Devrim ve teknik direktör Levent Eriş yönetiminde start veren Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılık rüzgarları esecek. Sözleşmesi biten Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou'nun ardından takıma veda eden ikinci isim sol bek Özgür Çek olacak. Sezon başında Denizlispor'dan transfer edilen 31 yaşındaki defans oyuncusunun, yeni sezon kadrosunda düşünülmediği öğrenildi. Geride kalan sezonda kupada 2, ligde 20 toplam 22 maçta 943 dakika şans bulan Özgür'le yola devam edilmeyecek. Manisa FK'da, Jamaikalı forvet Dever Orgill, Portekizli orta saha oyuncusu Sousa ile Slovenyalı orta saha oyuncusu Kouter'le de yolların ayrılacağı gelen haberler arasında. ■ ÜMİT YÖNEY

DİĞER