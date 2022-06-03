  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum’da her yer yeşil-beyaz

Bodrum’da her yer yeşil-beyaz

3.6.2022

Bodrum’da her yer yeşil-beyaz
TFF 2. Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez adını 1. Lig'e yazdıran Bodrumspor, taraftarıyla buluştu, şampiyonluğu kutladı. Üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu atan Bodrumspor'a taraftarlar araçları ve motosikletleriyle eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren kortejde taraftarlar yeşil-beyaz meşale yakarak geceye renk kattı. Daha sonra kent meydanında yaklaşık 10 bin taraftarıyla bir araya gelerek şampiyonluk seremonisi gerçekleştirdi. Kutlamalarda sahne alan Murat Dalkılıç Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Kupa sevincini taraftarıyla paylaşan Bodrumsporlu futbolcular takımlarını 1. Ligde de başarıyla temsil edeceklerini belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA