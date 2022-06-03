Bodrum’da her yer yeşil-beyaz

TFF 2. Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez adını 1. Lig'e yazdıran Bodrumspor, taraftarıyla buluştu, şampiyonluğu kutladı. Üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu atan Bodrumspor'a taraftarlar araçları ve motosikletleriyle eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren kortejde taraftarlar yeşil-beyaz meşale yakarak geceye renk kattı. Daha sonra kent meydanında yaklaşık 10 bin taraftarıyla bir araya gelerek şampiyonluk seremonisi gerçekleştirdi. Kutlamalarda sahne alan Murat Dalkılıç Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Kupa sevincini taraftarıyla paylaşan Bodrumsporlu futbolcular takımlarını 1. Ligde de başarıyla temsil edeceklerini belirtti.

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