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Kadınlar Ligi finali İzmir’de

4.6.2022

Kadınlar Ligi finali İzmir’de

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021- 2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final maçı 12 Haziran Pazar günü İzmir'deki Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. TFF'nin açıklamasına göre ligde finalistler yarın yapılacak maçların ardından belli olacak. ALG Spor ile Beşiktaş Vodafone, saat 17.00'de Gaziantep'te Batur Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı final ilk maçını ALG Spor 2-0 kazanmıştı.

F.BAHÇE İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ
F.BAHÇE ise saat 18.00'de Beylerbeyi 75.Yıl Stadı'nda Wulfz Fatih Karagümrük ile 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında karşı karşıya gelecek. Yarı final eşleşmelerinde iki maç sonunda beraberlik durumunda, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmada eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final ise 12 Haziran'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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