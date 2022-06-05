1966 Edremitspor transfere hızlı girdi

BALIKESİR Süper Amatör Lig şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen 1966 Edremitspor'da transfer çalışmaları hızlı başladı. Edremit iç transferde Ali Tayfun Akbey ile Hamdican Altay ile sözleşme yeniledi. Balıkesir ekibi, dış transferde ise Kahta 02 Spor'dan İsmail Palta, Karadeniz Ereğli Belediyespor'dan Fahri Eren Pamuk, Burhaniye Belediyespor'dan Yiğit Yılmaz, Çiğli Belediyespor'dan Orhun Kaan Ergen, Çilimli Belediyespor'dan kaleci Ramazan Aydın, Sercan Şaşmaz, Yalovaspor'dan Ferit Erişçi ve kaleci Ahmet Pekgöz ile sözleşme imzaladı. Balıkesir ekibi daha önce de teknik direktör Tarık Kısa ile sözleşme imzalamıştı.

DİĞER