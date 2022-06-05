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Haberler Spor Altınordu’da iki genç tamam

Altınordu’da iki genç tamam

İzmir temsilcisi, forvet Furkan Emin Kaçmaz ve orta saha Ege Arslan ile sözleşme imzaladı

5.6.2022

Altınordu’da iki genç tamam
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı. Hafta başında akademiden Mustafa Kocabaş ile sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, şimdi de 16 yaşındaki kanat forvet Furkan Emin Kaçmaz ve aynı yaştaki orta saha oyuncusu Ege Arslan ile profesyonel kontrat imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine genel kaptan Sedat Gündoğdu, akademi teknik direktörü Namet Ateş ve genç sporcuların aileleri katıldı. Sedat Gündoğdu, Furkan Emin ve Ege'yi profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum" dedi.
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