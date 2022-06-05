Fenerbahçe’den Bruma atağı

FENERBAHÇE'DE Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları start aldı. Sarı-lacivertli kurmaylar, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği transfer listesi dahilinde görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin listesinin başında ise Bruma bulunuyor. Şu an Hollanda ekiplerinden PSV forması giyen yıldız isim bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giymişti. Sarı-lacivertli bir heyetin önümüzdeki günlerde Hollanda'ya giderek PSV yöneticileriyle bir görüşme yapacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun da sarılacivertli kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

KARİYERİNE Sporting Lizbon'da başlayan 27 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, Olympiakos ve PSV formalarını giydi. İsmi her transfer döneminde Türk takımlarıyla sıkça anılan Bruma'nın Hollanda'da mutlu olmadığı ve İstanbul'u özlediği belirtildi. Yıldız oyuncunun sarı-lacivertli takımı seçme nedenlerinden birinin de Şampiyonlar Ligi olduğu öğrenildi. Bruma, Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında oynarken, A Takım'da 5 kez görev yaptı.

7YILDIZ YOLCU

FENERBAHÇE'DE 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi. Berke Özer ve Jose Sosa'nın dışında kadro dışı olan Mesut ve Ozan'ın da ayrılması bekleniyor. Kanarya'da bu isimler dışında Luiz Gustavo, Enner Valencia, Meyer, Lemos ve Samatta'nın da ayrılacağı belirtildi.

'BİR KURUŞ ALACAĞIM YOK'

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, mali genel kurulda yaptığı konuşmada kulüpten hiç bir alacağının olmadığını belirtti. Koç, "Benim kulüpten bir kuruş alacağım yok. Ben, bir gün çıkıp; 'kulübün bana böyle bir borcu var' dersem, beni ihraç edin. Diyeceksiniz ki o zaman niye defterlerde. Tamamen vergi mevzuatı sebebiyle var defterde. Beni eleştireceksiniz eleştirin. Ancak, nasıl sıkıntılı bir süreçte olduğumuzu görmeden yorum yaparsanız o olmaz. Yasa geçiyor, denk bütçe tutturamazsak hapse gireceğiz. Bütçeyi yaptık, yola çıktık, yolda olay oldu. Federasyon indirim yaptı, bütçemiz tutmadı, hapse gireceğiz" dedi

İSMAİL KARTAL VEDA ETTİ

FENERBAHÇE'DEKİ görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, olağan mali genel kurul toplantısında konuştu. Kartal, "Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Başkanım Ali Koç ile 17-18 yaşından beri arkadaşız. Yöneticilerime, taraftarlarıma, medya mensuplarına, Samandıra'daki personele, en büyük pay sahibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yeni sezon ve bundan sonraki sezonlardaki şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'dir. Allah F.Bahçe'nin yar ve yardımcısı olsun." dedi. Kartal, alkışlarla salondan ayrıldı.