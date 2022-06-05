Göztepe’de 2 bomba iddia

Göztepe'de bir yandan kulübün devrine yönelik çarpıcı iddialar ortaya atılırken devrin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık düşünülen B planının detayları da ortaya çıkıyor. Göz-Göz'ün bu hafta içerisinde resmi adımları atması beklenirken daha önce de ismi kulüple anılan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Londra Merkezli Sport Rebuclic'in CEO'su ve kurucu ortağı olan Ankersen'in Göztepe Kulübü'nü devralmaya çok yakın olduğu konuşuluyor.

Bilindiği üzere kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil Ankersen ile görüşmeleri doğrulamış ancak takımın küme düşmesi ile anlaşma sağlanamadığını dile getirmişti. Ancak 39 yaşındaki yatırımcının bu kez anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında. Devir işlemlerinin olmaması halinde Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in sportif direktörlüğe getirileceği ile ilgili iddialarda gündemdeki yerini koruyor. Reçber ile birlikte Göztepe taraftarlarının çok sevdiği Andre Castro ile kaleci Beto'nun da yuvaya döneceği iddiaları dikkat çekiyor. Son olarak Helsinki'de oynayan Beto'nun hem kaleyi koruyup hem de teknik ekipte yer alabileceği öğrenildi.

GENÇLER KALACAK

Göztepe'de kadro yapılanmasında genç yerli futbolcuların takımda tutulacağı bildirildi. Şu ana kadar Nidaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo ve Soner Aydoğdu ile resmen yollarını ayırıp, İrfan Can, Halil Akbunar, Berkan, Atınç ve Yalçın'ı iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılarda kaleci Arda, Kahraman, Ege, Efe Can, Efe Binici, Yusuf, Kerim, İzzet, Fırat, Atalay ve Yunus gibi isimlerle yola devam edileceği kaydedildi. Göztepe'nin teknik ekip kurulduktan sonra yabancı oyuncularıyla ilgili yol haritasını belirleyeceği açıklandı. Şu ana kadar Lourency, Baku, Tijanic, Mihojevic ve Piric'e teklif gelmedi. Stoperde görev yapan Arslanagic'e ise ülkesi Belçika'dan taliplerin olduğu dile getirildi.