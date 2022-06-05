Madalya avcısı Ceren

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan yüzme şampiyonasına Ceren Yergezen damga vurdu.

65 kulüpten 30'u kadın 71'i erkek olmak üzere 101 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Aydınlı albinizm hastası ve görme engelli Ceren Yergezen, şampiyonayı 6 altın madalya ile tamamladı. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Haydar Yergezen (43) ile ev hanımı Nazife Yergezen'in kızı olan Ceren, albino hastalığı ile dünyaya geldi.

Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri, kılları ve gözleri ak renkli olan albinizmli 14 yaşındaki Ceren, aynı zamanda yüzde 92 oranında görme engelli olmasına rağmen yüzmede başarıdan başarıya koşuyor. Almanya'da geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılarak Milli Sporcu unvanını alan Ceren Yergezen, yarıştığı 50-100 metre serbest, 50-100 metre kurbağalama ve 50-100 metre sırt üstü yüzmede birinci olarak 6 dalda altın madalyanın sahibi oldu.

HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK

ŞAMPİYONAYA damga vuran Ceren, "Yılın En İyi Gelişim Gösteren Sporcusu" ödülüne de layık görüldü. Ceren Yergezen, "İlk hedefim Avrupa derecesi yaparak madalya kazanmak. Diğer bir hedefim ise 2024 Paralimpik Olimpiyatları'na katılmak ve altın madalya almaktı" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE