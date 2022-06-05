  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen’de Anıl gündemde

Menemen’de Anıl gündemde

Akhisar’dan Cihat, Bergama’dan Burak, Ankaraspor’dan Erdal’ı isteyen İzmir ekibi, Karaköprü’den de Anıl Çıracı’ya kanca attı

5.6.2022

Menemen’de Anıl gündemde
TFF 2. Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor'un gündemine Anıl Çıracı'yı da aldığı öğrenildi. Karşıyaka altyapısından yetişen Anıl, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Kahramanmaraşspor'da, ikinci yarısını ise Karaköprü Belediyespor'da geçirdi. 29 maçta 2030 dakika süre alan ve Karaköprü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek için sarı-lacivertli yönetimin oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesi yabancı ve yerli birçok futbolcusuyla yollarını ayıran İzmir temsilcisi, Akhisarspor'dan Cihat Çelik, Bergama Belediyespor'dan Burak Özbakır, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk ile de ilgileniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA