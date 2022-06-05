Menemen’de Anıl gündemde

TFF 2. Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor'un gündemine Anıl Çıracı'yı da aldığı öğrenildi. Karşıyaka altyapısından yetişen Anıl, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Kahramanmaraşspor'da, ikinci yarısını ise Karaköprü Belediyespor'da geçirdi. 29 maçta 2030 dakika süre alan ve Karaköprü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek için sarı-lacivertli yönetimin oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesi yabancı ve yerli birçok futbolcusuyla yollarını ayıran İzmir temsilcisi, Akhisarspor'dan Cihat Çelik, Bergama Belediyespor'dan Burak Özbakır, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk ile de ilgileniyor.

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