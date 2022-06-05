Şampiyon antrenörler Denizli TÜFAD’da

GEÇEN sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olan Düzcespor'da teknik direktör Yavuz İncedal ve yardımcıları Cengiz Tarım ve Tevfik Akol ile TFF 3. Lig'e çıkma başarısı gösteren Efeler 09 takımı teknik kadrosunda bulunan Ahmet Bayram, üyesi oldukları TÜFAD Denizli Şubesi'ni ziyaret ettiler. TÜFAD Denizli Şubesi Başkanı Bülent Fil, antrenörleri tebrik etti. Fil, "Yavuz İncedal'ın yanında kaleci antrenörü olarak yedi kez şampiyonluk yaşayan Cengiz Tarım ve TFF Grassroots C Antrenörlük diplomasını ilimizde alan Tevfik Akol ile TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programını başarıyla bitiren derneğimiz üyesi genç antrenörümüz Ahmet Bayram'ı kutluyorum" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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