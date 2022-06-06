Akhisar sorunu çözdü

TFF 3. Lig'e düştükten sonra Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın geçen yıl açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atanan Akhisarspor'da yeni gelişmeler yaşandı. Kulüpte 2 sezondur başkanlığı yürüten Evren Özbey'in ikna çabalarıyla davacılar 28 Mart 2021'deki kongreyle ilgili şikayetlerini geri aldı.

Bu gelişme üzerine mahkeme kayyum kararını iptal ederken, Evren Özbey başkanlığındaki yönetimin görevi devam edecek. Mahkeme, 3 yıl içinde Süper Lig'den 3. Lig'e kadar gerileyen kulübe, 28 Mart 2021'deki kongrede usulsüz üye yapılan kişilerin oy kullandığı iddiasıyla yaptığı yargılamada kayyum olarak Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir'i atamış, görev süreleri 4 ay olan kayyumlar kulübü seçime götürmek için çalışmalara başlamıştı.

BIŞAR ÖZBEY: BİZE 1.2 MİLYON TL LAZIM

BU arada Akhisarspor'da yönetici Bışar Özbey, bir hafta içinde futbolculara 1.2 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödemelerin yapılmaması halinde oyuncuların kulüpten bonservissiz ayrılacağını belirtti.