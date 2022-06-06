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Haberler Spor Akhisar sorunu çözdü

Akhisar sorunu çözdü

Akigo’da üye Ali Dal ile Sedat Kumanova’nın şikayetlerini geri çekmesi üzerine alınan kayyum kararı iptal oldu. Evren Özbey başkanlığındaki yönetim göreve devam edecek

6.6.2022

Akhisar sorunu çözdü

TFF 3. Lig'e düştükten sonra Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın geçen yıl açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atanan Akhisarspor'da yeni gelişmeler yaşandı. Kulüpte 2 sezondur başkanlığı yürüten Evren Özbey'in ikna çabalarıyla davacılar 28 Mart 2021'deki kongreyle ilgili şikayetlerini geri aldı.

Bu gelişme üzerine mahkeme kayyum kararını iptal ederken, Evren Özbey başkanlığındaki yönetimin görevi devam edecek. Mahkeme, 3 yıl içinde Süper Lig'den 3. Lig'e kadar gerileyen kulübe, 28 Mart 2021'deki kongrede usulsüz üye yapılan kişilerin oy kullandığı iddiasıyla yaptığı yargılamada kayyum olarak Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir'i atamış, görev süreleri 4 ay olan kayyumlar kulübü seçime götürmek için çalışmalara başlamıştı.

BIŞAR ÖZBEY: BİZE 1.2 MİLYON TL LAZIM
BU arada Akhisarspor'da yönetici Bışar Özbey, bir hafta içinde futbolculara 1.2 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödemelerin yapılmaması halinde oyuncuların kulüpten bonservissiz ayrılacağını belirtti.

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