Denizlispor’da Bakkal tamam

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da dün sıcak bir gelişme yaşandı. Yola devam etme konusunda yönetime "Tüm oyuncularla anlaşırsanız bu iş olur" mesajı veren teknik direktör Mesut Bakkal'ın bugün Bodrum'dan Denizli'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim Bakkal'ın mesajına "İşlem tamam" diyerek cevap verirken, imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Takımı elde tutmadıktan sonra kendisinin anlaşmasının bir anlamı olmadığını belirten Bakkal, "Ben de olsam başkası da olsa takım olmadıktan sonra ne yapacak. Bazı futbolculara ödeme yaptılar. Birkaç futbolcu kaldı. Transfer yasağı kalkmasa da futbolcuların çoğunluğunun kalmasıyla bile işler yürür" dedi.

LOPES 550 BİN EURO İSTEDİ

Denizlispor'a geçen sezonun devre arasında dönen ve 60 bin Euro'ya oynayan Portekizli sağ bek Tıago Lopes, yeni sezon için yönetimden 550 bin Euro isteyince ipler koptu. Denizli ekibiyle özdeşleşen ve Hollanda'da bulunan İsmail Aisati'nin de dönüp dönmeyeceği netlik kazanmadı. ■ SEBAHATTİN ALP