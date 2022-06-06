Fener çıldırdı

F.BAHÇE'DE Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer görüşmeleri hız kazanırken her mevkii için çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Kanarya'nın hücum hattı ile ilgili hedefindeki forvetin Lyon'un Fransız yıldızı Moussa Dembele olduğu öne sürülürken Birleşik Krallık'ta yayın yapan bir gazete olan Daily Record'un haberinde Kanarya'nın Dembele için en güçlü aday olduğu ifade edildi.

Kanarya, bir süredir Olympiakos'ta forma giyen kanat oyuncusu Georgios Masouras ile de ilgilenirken, Yunan basını da gelişmeleri doğruladı. Bir iddia da Brezilya'dan geldi. Real Madrid'den ayrılan ve bir süredir gündemde yer alan dünyaca ünlü yıldız Marcelo ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bir dönem F.Bahçe forması giyen R. Carlos'un vatandaşı Marcelo'yu ikna ettiği kaydedildi.

ARSENAL DE İSTİYOR

DEMBELE için Londra ekibi Arsenal'in de devrede olduğu öğrenildi. Ancak haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin bir adım daha önde olduğu öne sürüldü. Dembele bu sezon Fransa Ligue 1'de 30 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 4 asist üretti.

JESUS BENİ İDMANDAN KOVDU

G.SARAY'IN Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in Al-Hilal'de birlikte çalıştığı F.Bahçe'nin deneyimli teknik adamı Jorge Jesus ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Ğomis,"Büyük bir antrenör, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Ve bana çok, çok, çok sert davrandığı doğru. Benden daha fazlasını beklediği için beni antrenmandan attığı zamanları hatırlıyorum" dedi.