Filenin Efeleri Dörtlü Finaller’de

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri, gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Portekiz'i 3-1 yenmişti.

Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, dörtlü final etabında Hırvatistan'da karşı karşıya gelecek. CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2023'te FIVB Milletler Ligi biletini alacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Nedim Özbey, maç sonu yaptığı açıklamada "İlk set biraz zorlandık, toparlandık, kendimize geldik. Sonraki setlerde de çok iyi oynadık. Bundan sonra da dörtlü finallerde Hırvatistan'da oynayacağımız ekipleri bekleyeceğiz. Onun için de çok mutluyuz." dedi.