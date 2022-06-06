Manisa FK’da rota Musa

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza basarken, gündemine bir yıldız ismi daha aldı. Teknik direktör Levent Eriş ile yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen siyah-beyazlılar, Keçiörengücü'nden Eze ve Göztepe'den Murat Paluli'nin ardından Kocaelispor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Musa Nizam'a da kanca attı. İç transferde Tabekou ve Özgür Çek ile yolları ayırma kararı alan Manisa temsilcisinin, 31 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

46 MAÇTA 2 GOL ATTI

İki sezondur Kocaelispor formasını terleten Musa, Körfez temsilcisiyle 46 maça çıkarken, 2 de gol attı. Musa Nizam kariyerinde daha önce Antalyaspor, Denizlispor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Akhisarspor formalarını da giydi.

KAAN KANAK GÜNDEMDE

Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren sol bek Kaan Kanak'ı da transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin 31 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yaptığı ve olumlu geçtiği belirtildi. Geçen sezon Güney ekibinde 18 maçta görev yapan Kaan Kanak, başarılı performansıyla göze çarptı. Kaan Kanak'ın piyasa değerinin 150 bin Euro olduğu öğrenildi.

YASİN PEHLİVAN'A BAŞKENT KANCASI

MANİSA Futbol Kulübü'nün devre arasında Ç.Rizespor'dan kadrosuna kattığı ön libero Yasin Pehlivan'a eski takımı Gençlerbirliği talip oldu. 33 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı ekip ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, Başkent temsilcisinin bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında 10 maçta görev yaptı.