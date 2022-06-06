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Haberler Spor Menemen’in gözü İbrahim Sürgülü’de

Menemen’in gözü İbrahim Sürgülü’de

6.6.2022

Menemen’in gözü İbrahim Sürgülü’de
TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gündemine bir isim daha aldı. İzmir temsilcisinin, İnegölspor'la yollarını ayıran İbrahim Sürgülü için nabız yokladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Bursa temsilcisinde geçiren 29 yaşındaki savunmacı, hücuma verdiği katkıyla da dikkatleri çekerken tam 12 gol kaydetti. Lig ve kupada toplam 38 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizen İbrahim Sürgülü, Ankaraspor, Sivasspor, Fethiyespor, Bursaspor, Yeşil Bursa, Afyonspor, Kırıkkalespor, Amed Sportif, Ankara Demir, Sivas Belediyespor ve Kırklarelispor formalarını da giydi. İbrahim Sürgülü'yü teknik direktör Recep Yazıcı'nın çok istediği gelen haberler arasında.
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