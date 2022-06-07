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Haberler Spor Başkan tebrik etti

Başkan tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan voleybol milli takımlarını kutladı

7.6.2022

Başkan tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek dörtlü finalleri garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü. Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın hem A Milli Erkek Voleybol Takımı hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı. TVF Başkanı Üstündağ da Erdoğan'a Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Eda Erdem Dündar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
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