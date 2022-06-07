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Haberler Spor Muğla’da Ozan İpek tamam gibi

Muğla’da Ozan İpek tamam gibi

7.6.2022

Muğla’da Ozan İpek tamam gibi
Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonda şampiyon olarak 3. Lig'e dönmeyi hedefleyen Muğlaspor, transferde Bursaspor'un eski yıldızı Ozan İpek'le imza aşamasında. Kariyerinde uzun süre Süper Lig'de forma giyerek, 2010'da Bursaspor'da tarihi şampiyonluk yaşayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki kanat oyuncusu Muğlaspor yönetimiyle masaya oturdu. Yeşil-beyazlı yönetim, son olarak yine Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Ozan'la Akyaka'da bir araya geldi. Muğlaspor Başkanı Ali Çakır, Ozan İpek'in Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncularından biri olduğunu söyledi. Çakır, "Ozan ile görüşmemiz sürüyor. Ligde güçlü bir kadro kurarak zirve yarışı içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.
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