Mahalle takımı Süper Lig’de

DENİZLİ'NİN Güney Eziler Spor Kulübü hokeydeki başarılarına bir yenisini ekledi. Türkiye Hokey Kadınlar Açık Alan 1. Ligi'nde mücadele eden Denizli Uğur Okulları Güney Eziler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. A Grubu'ndaki Play-Out maçında Adana Hokey Takımı'nı 3-2 yenen ve Hisar GSK'yla 2-2 berabere kalan Denizli temsilcisi, 4 takımın katıldığı Play-Off maçlarında Tempo 80 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü'nü 6-1 yendi, 5 puanla 2. sırada yer alıp bir üst lige adını yazdırdı.

SUAT ARI: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Denizli'de ilk defa bir kulüp hokey takımı Süper Lig'e çıkmayı başardı. Başarıdan başarıya koşan Güney'in Eziler Mahallesi'nin hokey takımı, çok çalışmasının karşılığını almaya devam ediyor. Takımın teknik sorumlusu Suat Arı, "Bu yola çıkarken en üst seviye neyse orada olacağız diye söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Başta isim sponsorumuz Uğur Okulları ve Güney Belediyesi'ne, her daim sınırsız desteğini dile getiren Güney Kaymakamlığı, Güney İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güney Halk Eğitim Müdürlüğüne sonsuz teşekkür ederiz. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP