Manisa FK tetikte

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon planlamalarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nün teknik patronu Levent Eriş, şu anda 9 yabancı oyuncularının olduğunu, 5'iyle yollarını ayıracaklarını açıkladı.

'NOKTA TRANSFER ŞART'

'Şu anda öncelikle yabancı oyuncularla ilgili sorunu çözmek zorundayız" diyen Eriş, "Serge Tabekou veda etti. Guevin Tormin kiralıktı döndü. Yabancı oyuncularla ilgili bir sıkıntımız var, kontenjanı boşaltmamız, en az 4-5 oyuncuyla yolları ayırmamız gerekiyor. Dever Orgill, Andre Souza, Nino Kouter'e teşekkür ettik, kulüp bulmalarını tebliğ ettik. Loick Landre, Marvin Gakpa, Demba Diallo ve Ognjen Ozegovic devam edecek gibi. Ancak giderlerse de B planımız hazır. Bizi hedefe götürecek kaliteli oyuncular alacağız. Yerlilerde de Sadi Karaduman, Ahmet Kesim, Veli Çetin, Özgür Çek, Okan Eken'e tebliğ edildi. 7-8 yerli, 4-5 yabancı isimle yollarımızı ayıracağız" dedi.

Levent Eriş, şöyle konuştu: "Sahada 4 yabancı oyuncumuz olacak. Bu oyuncular da fark yaratan oyuncular olmalı. Dersimizi çok iyi çalışıyoruz. İstediğimiz çok kaliteli oyuncular var. Olabildiğince iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Bu sene iyi olma ihtimali olan oyuncularımızı takımda tutmaya çalışıyoruz. Gidecekler belli olduğu için mevki kargaşası yaşamıyoruz. 3 stoper göndereceğimiz için stoper bölgesine takviyeye kesinlikle ihtiyacımız var. Orta saha ve forvete çok önemli oyuncular almak istiyoruz. Herkesin çok beğeneceği bir takım olacağız. Nokta transferlere çok ihtiyacımız olduğu kesin. Zar atmayı düşünmüyoruz, kesin olarak katkı verecek isimleri istiyoruz." ■ BERKE ÖZBAY