Muğlaspor’da görev dağılımı gerçekleşti

BÖLGESEL Amatör Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Muğlaspor'da Ali Çakır başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımı yaptı. Yeşil-beyazlılarda, Bekir Lozan, Barış Eğilmez, Mehmet Ali Demirbaş ve Serdar İli başkan vekiliklerine, Bekir Kapar idari asbaşkanlığa, Nihat Aktaş basın sözcülüğüne, Hamza İlhan idari amirliğe, Nail Kızıl mali asbaşkanlığa, Çağlayan Çoban sportif asbaşkanlığa, Evşin Karacan futbol şube sorumluluğuna, Bora Çulhaoğlu sosyal komite başkanlığına, Aykut Çekiç bölge temsilciliğine, Hasan Keskin genel kaptanlığa, Ahmet Niyazi Çağlar ve İller Türk altyapı şube sorumluluklarına, Alper Arğun, Fatih Sevin, Gürbüz Çalışkan, Fatih Taştan mali komiteye, İsmail Gökbel, Bora Sartan ile Adnan Oral sosyal komiteye getirildi. ■ OSMAN AKÇA

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