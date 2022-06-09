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Hedefi Portekiz

Manisalı sporcu Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Azerbaycan'daki şampiyonada altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Ayşe Begüm Onbaşı, bir kez daha aynı başarıyı tekrarlamak istiyor

9.6.2022

Hedefi Portekiz

A zerbaycan'da geçen yıl düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Ayşe Begüm Onbaşı, bu başarısını Portekiz'de düzenlenecek şampiyonada da tekrarlamayı hedefliyor.

Portekiz'in Guimaraes kentinde 16 Haziran'da başlayacak Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası için Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda antrenörü Mehmet Ali Ekin ile hazırlıklarını sürdüren milli cimnastikçi, hedefleri hakkında açıklama yaptı.

Onbaşı, "Bir sporcunun iki kez üst üste şampiyon olması motivasyonu üzerine çalışıyorum. İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bunu başaracağım" dedi.

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