Altay’da Tolga’ya talip var

SPOR Toto Süper Lig'den 371 milyon lira borçla düşerek hüsran yaşayan Altay'ın bir yıldızı daha yuvadan uçuyor. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren ve yeni yönetimin yeniden anlaşmak için çalışmalara başladığı Tolga Ünlü için 1. Lig ekipleri sıraya girdi. İzmir temsilcisiyle henüz sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ beke Süper Lig'in kapısından dönen Bandırmaspor'un yani sıra Birinci Lig'in iddialı ekibi Erzurumspor teklif götürdü. Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetimin, teklifini ilettiği Tolga Ünlü'nün geleceğine nasıl yön vereceği ise merak konusu oldu.

İÇ TRANSFERE YOĞUNLAŞTILAR

Altay'da iki sezon forma giyen ve takımıyla Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan Tolga'nın önceliği İzmir ekibine verdiği öğrenildi. Altay'da alacakları nedeniyle birçok oyuncu ayrılırken, yönetim sözleşmesi sona eren yabancılar Kappel, Poko ve Thiam ile yerli yıldızlar İbrahim, Özgür, Zeki, Ceyhun, Deniz, Ozan'la görüşmelerini sürdürüyor.

SON KARAR KALOĞLU'NUN

ALTAY'DA yönetim teknik direktör belirsizliğine açıklık getirdi. Kulüpten dün yapılan açıklamada mevcut teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesinin devam ettiği vurgulanırken başka bir teknik direktörle görüşülmediği ifade edildi. Almanya'da ailesi ile birlikte tatilde bulunan Kaloğlu'nun iç transferde gelinen nokta ile ilgili sık sık yönetimden bilgi aldığı öğrenildi. ■ BURAK HAKERLER