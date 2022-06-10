İzmir basınının acı kaybı

İZMİR basını dün acı bir haberle sarsıldı. İzmirli spor gazetecisi Çağatay Çağlar, 53 yaşında hayatını kaybetti. Kalp kaslarının gücünü yitirmesi nedeniyle daha önce 8 ay yapay kalp cihazıyla yaşayıp, 10 Şubat 2010'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli olan Çağlar, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Evli ve ilk eşinden 2 çocuk babası olan Çağatay Çağlar'ın cenazesi Güzelyalı Hekimefendi Camisi'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kuşçular Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine İzmir spor basınının temsilcileri, ailesi, sevenleri katıldı.

Göztepeliliği ile bilinen Çağatay Çağlar'ın cenazesinde sarı-kırmızılı taraftarlar da hazır bulundu. Gazetecilik mesleğine 1986 yılında başlayan Çağatay Çağlar, uzun yıllar çeşitli basın organlarında görev alırken Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde muhabirlik, yazarlık, çeşitli televizyon kanallarında futbol yorumculuğu ile futbol programları, çeşitli gazeteler ve internet sitelerinde de köşe yazarlığı yaptı. TSYD ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Çağlar, Bahri Okumuş başkanlığındaki TSYD İzmir Şubesi'nin yönetim kurulunda da görev yapmıştı.

Göztepe sevdası ile bilinen Çağatay Çağlar, kendisiyle aynı hastalıkla mücadele edenlere destek vermek amacıyla aralarında kalp nakillilerinin de bulunduğu 7 kişiyle Kalp Hastaları ve Nakillileri Derneği'ni kurmuştu