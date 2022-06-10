Karşıyaka’da milli gurur

KARŞIYAKA, yine 5 branşta milli takımlara sporcularını göndermenin gururunu yaşadı. Basketbol A Milli Takım aday kadrosuna Pınar Karşıyakalı Berkan Durmaz seçilirken, U18 Milli Takımı'na Buğra Çal ve Demircan Demir, U16'da ise Efe Deniz Can, Taylan George Warren ve Yağız Cumalıoğlu çağrıldı. U16 Milli Takımı'nda aynı zamanda Antrenör Cihan Gündüz de görev alacak. U14 Milli Takımı'na da Ali Fidan seçildi. Voleybolda Selen Naz Kiraz, Karşıyaka Antrenörü Reşat Yazıcıoğulları'nın yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan U21 Milli Takım kampına davet edildi. Teniste 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası'na katılan sporcular Samim Filiz ve Berrak Koçak milli formayı hak etti. Tenis Antrenörü Yıldıray Çam, teniste milli takımlar antrenörü, Cemal Şahin Ünal da milli takımlar kondisyoneri olarak görevlerini sürdürüyor.

ANTRENÖR DE GİTTİ

Yelkende Varol Hepağuşlar, Yücel Hepağuşlar, Özgür Erkan, Cansu Ertürk ve Adem Taşkın, İşitme Engelliler Yelken Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Daha önce milli takıma seçilen Derin Baytur ise ISAF Dünya Gençler Şampiyonası, ILCA 6 Dünya Gençler ve ILCA 6 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekip için yarışacak. Son olarak futbolda Mehmet Enis Gülalan, U18 Milli Takım'a 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın aday kadrosuna davet edilirken, Bedirhan Güner ve Ersen Batın Güler U14 aday kadrosuna katılma başarısı gösterdi.