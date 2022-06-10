Menemen’de hedef 1 numara

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 1 numara operasyonu başladı. Spor Toto 1. Lig'de tutunamayan ve birçok futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalarak kan kaybeden İzmir temsilcisinin, kiralık sözleşmesi biten ve Galatasaray'a geri dönen Batuhan Şen'in boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Sarılacivertlilerin ilk hedeflerinin Karacabey Belediyespor'dan 27 yaşındaki Can Sevinç ve Uşakspor'dan 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Umut Kaya olduğu da gelen haberler arasında.

ÖNCELİĞİ ESKİ KALECİSİ

İZMİR temsilcisinin önceliğinin Menemenspor kalesini daha önce de koruyan Umut Kaya olduğu belirtilirken, iki isimle de önümüzdeki günlerde görüşüleceği ifade edildi. Ege ekibi Uşakspor ile sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Umut'un da Menemen'e dönmeye sıcak baktığı, kulübünün vize vermesi halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi. Geride kalan sezonda Can Sevinç Bursa temsilcisinde 15 maçta forma giyerken, Umut ise Uşak ekibinde 25 karşılaşmada görev yaptı. ■ BERKE ÖZBAY