Altınordu’nun yıldızlarına kanca

Spor Toto 1. Lig'de tutunmayı başaran Altınordu'nun yıldızlarının talibi artıyor. Altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce gibi gençleri Avrupa sahnesine çıkaran İzmir temsilcisinin iki genç yıldızı daha Avrupa ve Süper Lig ekiplerinin gündemine geldi. Başarılı file bekçisi Ali Emre Yanar için Süper Lig'in yeni temsilcisi Ankaragücü devreye girerken, Muzaffer Kocaer'e ise Avusturya Bundesliga'da mücadele eden iddialı bir kulübün kanca attığı ifade edildi.

SATIŞTAN PAY TALEBİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın istediği Ali Emre için Süper Lig'den Başkent ekibi de devreye girerken kırmızı-lacivertli yönetim satışa sıcak bakıyor. Geçen sezon 33 maçta forma giyen 23 yaşındaki eldiven için kurmaylar, en az 750 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 25 pay talep ediyor. Yönetimin, son 2 sezonda A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki orta saha Muzaffer'in de kendisini geliştirebileceği bir Avrupa takımına gitmesine izin vereceği öğrenildi. ■ BERKE ÖZBAY

METEHAN'I BEKLİYOR

DIŞ transferde ilk imzayı Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'a attıran Altınordu, daha önce talip olduğu Adana Demirspor'dan eski golcüsü Metehan Mimaroğlu'nu da renklerine bağlamak için gün sayıyor. Yeni teknik patronu Ufuk Kahraman'ın raporu doğrultusunda Metehan için girişimlere başlayan yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Metehan, geçen sezon yaz transfer döneminde Adana ekibine transfer olmuştu