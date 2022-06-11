Etnospor şöleni

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri ve konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapıldı. Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları, uygulama atölyelerinde katılımcılar farklı deneyimler yaşadı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ülkelerin farklı yemekleri, ekmekleri, tatlıları, içecekleri ve meyvelerinden tadan misafirler, bu ürünler hakkında bilgi aldı.



ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da "Afrika, Avrupa ve Asya'dan çok güzel yemekler var" şeklinde konuştu. Binicilik alanına gelen yüzlerce çocuk, at binme deneyimi yaşadı. Alınan güvenlik önlemlerinin ve uzman eğitmenlerin eşliğinde atlara binen çocuklar, hem hayvan sevgisini tatdı hem de heyecanlı dakikalar geçirdi.



FESTİVALDE İLLER DE KÜLTÜRLERİNİ TANITIYOR

5. Etnospor Kültür Festivali'nde farklı şehirler de kültürel ve turistik tanıtımlarını gerçekleştiriyor. Alanda kendilerine ayrılan bölümde çadır kuran farklı il ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, şehirlerinin tanıtımlarına katkıda bulunuyor. Malatya stantlarını ziyaret edenlere Malatya'nın meşhur kayısısı, dalbastı kirazı ile tarihi ve turistik alanları anlatıldı, tespih sanatı tanıtıldı. Sakarya stantında ise şehrin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğine ilişkin bilgileri paylaşılıyor. Festival alanında yer alan otağda Sakarya'ya özgü eserler sergileniyor, el sanatları usta öğreticiler tarafından yapılıyor ve arzu eden katılımcılara öğretiliyor.





ÜLKE TEMSİLCİLERİ İLGİDEN MEMNUN

Etkinlikte ülkelerinin mutfağını ve kültürünü tanıtan temsilciler, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirtti. Kırgızistan'dan getirdikleri yiyecekleri tanıtan Dayırbek Kencebayuulu, "Milli giysilerimizi, tanıtım eşyalarımız ile yiyecek ve içeceklerimizi getirdik. Çok büyük bir ilgi var. Mutlaka kımızın tadına bakıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Özbekistan'ın yerel ürünlerini sergileyen Abdullah Ganiyev ise "Özbekistan'ı temsil eden ekmeğimiz, kuru üzüm, badem ve diğer ürünlerimizi getirdik. En çok yöresel kıyafetlerimiz beğeniliyor" dedi.



